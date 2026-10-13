Бизнес бывшего российского Samsonite перешел Вячеславу Шикулову
13.10.2026, 07:01
О том, что «Робинзон Логистикс» Вячеслава Шикулова консолидировал 100% в ООО «Чемодан Про» — бывшем российском юрлице американской Samsonite, следует из ЕГРЮЛ. Андрей Языков, у которого в компании было 30%, вышел из состава бенефициаров. «Чемодан Про» и Вячеслав Шикулов на запросы “Ъ” не ответили, связаться с Андреем Языковым не удалось.
Samsonite была основана в США еще в начале ХХ века. В Россию бренд в начале 2000-х годов привел именно Вячеслав Шикулов, основатель Robinzon Retail Group, в разное время развивавший также Accessorize, франчайзинговую сеть Calzedonia, Boggi Milano и Guess CIS.
Весной 2022 года все магазины Samsonite закрылись. Вскоре американская структура передала местную компанию топ-менеджерам: в бывшем ООО «Самсонайт» Вячеслав Шикулов был президентом, а Андрей Языков — гендиректором. Вывески сменились на «Чемодан Про».
Сейчас, согласно СПАРК, господин Языков остается в этой должности. Кроме того, доля «Робинзон Логистикс», которой теперь принадлежит 100% ООО «Чемодан Про», обременена с 28 сентября 2026 года залогом в его пользу.