Бизнес бывшего российского Samsonite перешел Вячеславу Шикулову

О том, что «Робинзон Логистикс» Вячеслава Шикулова консолидировал 100% в ООО «Чемодан Про» — бывшем российском юрлице американской Samsonite, следует из ЕГРЮЛ. Андрей Языков, у которого в компании было 30%, вышел из состава бенефициаров. «Чемодан Про» и Вячеслав Шикулов на запросы “Ъ” не ответили, связаться с Андреем Языковым не удалось.