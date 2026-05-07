РБК: финансовые маркетплейсы пожаловались в ФАС на «Яндекс»

Ассоциация финансовых маркетплейсов подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу в отношении «Яндекса» (MOEX: YDEX). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке. По мнению организации, IT-корпорация не обеспечивает равные условия для операторов финансовых платформ.

В ассоциации утверждают, что «Яндекс» изменил подход к демонстрации результатов поисковой выдачи: теперь выше органических результатов там размещен интерактивный апплет — виджет, позволяющий получать информацию и выполнять некоторые операции, не переходя по ссылкам. Фактически он копирует функционал финансовых платформ и перехватывает значительную часть трафика, указывают заявители. Видимость виджета по банковским запросам с начала 2026 года превысила 80%, отмечается в публикации.

«Поиск перестает быть просто инструментом навигации и начинает выполнять несвойственную функцию выбора финансовых продуктов, при этом его алгоритмами управляет сама поисковая система», — отметила директор финансовых маркетплейсов Мария Князева. По ее словам, это нарушает принципы конкуренции и мешает пользователям получить весь набор доступных предложений.

В ассоциации подчеркнули, что деятельность оператора финансовой платформы должна регулироваться Центробанком. Она также должна происходить на отдельной площадке, а не на поисковой веб-странице.

В Ассоциацию финансовых маркетплейсов входят Банки.ру, «Сравни», «Финуслуги», «Открытый финансовый маркетплейс» и другие участники рынка.

В «Яндексе» заявили, что не получали жалобу и не знакомы с ее содержанием. «Обогащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись»,— заявили в компании.