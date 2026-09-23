С тренажеров снимают вес

Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Но могут возникнуть риски злоупотреблений со стороны бизнеса, а клубы будут дискриминировать посетителей с активной потребительской позицией, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть для клубов возможность самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Об этом говорится в письме организации, направленном 18 сентября (есть у “Ъ”). Меру предполагается применять в случае неоднократного или существенного нарушения клиентом правил поведения в клубе. В правительстве вопросы “Ъ” переадресовали в Минспорта, где на них оперативно не ответили.

Глава НФС Елена Силина объясняет, что сейчас фитнес-клуб ограничен в возможности прекратить обслуживание даже в ситуации, когда клиент систематически нарушает правила, конфликтует с персоналом или создает проблемы для других. Предложенная организацией в письме в правительство схема подразумевает, что объект будет обязан вернуть потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение одного года. Фиксировать нарушения, по мнению НФС, можно с помощью видеозаписей или независимых свидетелей.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев объясняет, что сейчас договор между фитнес-клубом и клиентом публичный и немотивированный отказ потребителю рискован. Он будет предполагать полное возмещение убытка, может включать потребительский штраф и компенсацию морального вреда. Поэтому эффективного рычага против проблемных клиентов у бизнеса сегодня фактически нет, считает юрист.

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Руководитель FitnessData Максим Боровиков говорит, что систематически нарушает правила только 1% клиентов клубов. Чаще всего они занимаются скрытым тренерством, воруют полотенца, гель для душа, ведут себя агрессивно или неадекватно. Есть случаи незаконной съемки и конфликтов на этой почве, добавляет он. Елена Силина рассказывает про опыт московской сети Parislife: клиент приобрел годовой абонемент за 11,1 тыс. руб., спал в клубе и хранил вещи. Последовавшее через полгода одностороннее расторжение с ним договора суд посчитал нарушением прав потребителя.

Основными проблемами расторжения договоров со сложными клиентами господин Боровиков также называет риск значительных штрафов и необходимость длительного сбора доказательств нарушений. Александр Терентьев считает, что потребность в упрощенном механизме расторжения договоров у фитнес-отрасли есть: клуб — это пространство совместного пользования, где поведение одного влияет на других.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) считают, что, получив право расторгать договоры в одностороннем порядке, клубы могут начать произвольно толковать нарушения, поскольку правила поведения устанавливает сам бизнес. Из-за этого часть потребителей может подвергнуться дискриминации. Так клубы, например, могут избавляться от клиентов, добивающихся качественного оказания услуг, не исключают в ОПИ.

Упрощение порядка расторжения соглашений не единственная инициатива НФС. В письме в правительство организация также предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. В периметре соглашений о возмездном оказании услуг там считают целесообразным оставить только персональные, групповые тренировки. Такой подход теоретически должен снизить количество исков о возврате денег за «неиспользованные посещения», объясняет Александр Терентьев.

В ОПИ потенциальным риском для потребителя в случае перехода на гибридные договоры называют правовую неопределенность. Клубы, по мнению организации, смогут настаивать на том, что к «абонентской» части правило о возврате средств за неоказанные услуги не применяется. НФС, со своей стороны, предлагает также в целом изменить подход к оценке расходов клуба при досрочном расторжении договоров, прямо закрепив возможность учитывать долю постоянных операционных затрат при расчете суммы возврата. Сейчас фитнес-центрам нередко приходится выплачивать клиентам больше первоначальной стоимости абонемента.

Александра Мерцалова