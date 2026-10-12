Реконструкцию трамвайных путей вдоль нижегородского автозавода начнут 17 октября
12.10.2026, 17:52
Реконструкцию трамвайных путей от станции метро «Автозаводская» до станции «Кировская» в Нижнем Новгороде начнут 17 октября, сообщили в ООО «Экологические проекты». Подрядчик заменит 4,5 км в однопутном исчислении, отмечается в сообщении.
В связи с работами трамвай № 8 будет курсировать от 52-го квартала до Гнилиц через проспект Кирова, а трамвай № 22 — от Соцгорода-2 до Гнилиц. Маршрут №17 временно приостановят.
Как писал «Ъ-Приволжье», масштабная реконструкция трамвайной сети в Нижнем Новгороде ведется по концессии с ООО «Экологические проекты» — структурой Корпорации развития Нижегородской области. Стоимость работ превышает 50,4 млрд руб., ремонт путей планируется завершить к 2028 году.