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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Приволжье

Уголовные дела о незаконной миграции возбудили после рейда нижегородской полиции

12.10.2026, 17:32
Уголовные дела по 66 эпизодам фиктивной постановки иностранцев на учет, подделки документов и организации незаконной миграции возбудили по итогам операции «Нелегал-кордон» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Полицейские проверили почти 250 адресов пребывания более 800 иностранцев и выявили 541 нарушение миграционного законодательства. В их числе — нарушения правил въезда и пребывания в РФ, порядка привлечения иностранцев к работе, уклонение от прохождения ими иммиграционного контроля и постановки на миграционный учет и другие.
По итогам рейда 55 иностранцев выдворили из РФ, еще 39 запретили въезд в Россию, отмечается в сообщении.

Владимир Зубарев