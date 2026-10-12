Уголовные дела о незаконной миграции возбудили после рейда нижегородской полиции

Полицейские проверили почти 250 адресов пребывания более 800 иностранцев и выявили 541 нарушение миграционного законодательства. В их числе — нарушения правил въезда и пребывания в РФ, порядка привлечения иностранцев к работе, уклонение от прохождения ими иммиграционного контроля и постановки на миграционный учет и другие.