Кассация рассмотрит спор НМТП и РЖД о штрафе за задержку вагонов
12.10.2026, 17:03
Северо-Кавказский кассационный суд рассмотрит спор между ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании 1,6 млн руб. штрафа за задержку подачи вагонов.
Как следует из материалов дела, в 2023 году между сторонами заключен договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ПАО «НМТП», примыкающего к станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Одним из пунктов договора предусмотрено, что подача/уборка вагонов, погрузка/выгрузка грузов осуществляется в соответствии с согласованными заявками. Однако вагоны, указанные в заявках на подачу на пути ПАО «НМТП», в обусловленный сторонами срок ответчиком не подавались.
Таким образом, по мнению истца, ОАО «РЖД» не выполнило обязательства по подаче вагонов, не произвело своевременную подачу вагонов, на которые были переданы заявки.
ОАО «РЖД» сослалось на обстоятельства непреодолимой силы, указав, что причины, повлекшие нарушение договора, связаны с приоритетным пропуском составов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. А принимая груз к перевозке, компания не могла предусмотреть эти обстоятельства. В связи с имеющимися инфраструктурными ограничениями и увеличенным пассажиропотоком осуществление приоритетных перевозок возможно было только за счет «бросания» в пути следования грузовых составов.
Суд первой инстанции признал требования обоснованными, но счел неустойку несоразмерной последствиям нарушения и снизил ее по статье 333 Гражданского кодекса РФ на 70% — до 485,1 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований суд отказал, апелляционный суд оставил решение в силе.