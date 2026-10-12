Кассация рассмотрит спор НМТП и РЖД о штрафе за задержку вагонов

Как следует из материалов дела, в 2023 году между сторонами заключен договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ПАО «НМТП», примыкающего к станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Одним из пунктов договора предусмотрено, что подача/уборка вагонов, погрузка/выгрузка грузов осуществляется в соответствии с согласованными заявками. Однако вагоны, указанные в заявках на подачу на пути ПАО «НМТП», в обусловленный сторонами срок ответчиком не подавались.