«Кордиант» и «Рыбинская верфь» попали под санкции Евросоюза

По сообщению Совета ЕС, 12 октября Евросоюз принял дополнительные ограничительные меры в отношении 826 российских компаний и 743 руководителей. В ведомстве заявили, что организации из списка связаны с российским военно-промышленным комплексом и поставляют компоненты для вооружений.