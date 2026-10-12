«Кордиант» и «Рыбинская верфь» попали под санкции Евросоюза
12.10.2026, 16:35
Евросоюз включил холдинг «Кордиант» и его генерального директора Дмитрия Горбачева, а также «Рыбинскую верфь» в новый санкционный список. Соответствующие сведения опубликованы в Официальном журнале ЕС.
АО «Кордиант» зарегистрировано в Ярославле и является правопреемником Ярославского шинного завода. Холдинг объединяет шинные производства в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Дмитрий Горбачев возглавил компанию в феврале 2026 года.
«Рыбинская верфь» — судостроительное предприятие в Ярославской области. Включение в санкционный список предусматривает замораживание активов в юрисдикции ЕС и запрет предоставлять компаниям и указанным физическим лицам средства или экономические ресурсы.
По сообщению Совета ЕС, 12 октября Евросоюз принял дополнительные ограничительные меры в отношении 826 российских компаний и 743 руководителей. В ведомстве заявили, что организации из списка связаны с российским военно-промышленным комплексом и поставляют компоненты для вооружений.