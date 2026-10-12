Пермский Morion Digital вошел в топ национального рейтинга технопарков
12.10.2026, 15:41
Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital занял второе место в категории высокого уровня инвестиционной привлекательности (110–179%) по итогам XII Национального рейтинга технопарков России. Рейтинг подготовлен ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минпромторга России. Как сообщает пресс-служба Morion Digital, рейтинг был представлен в Омске на международном форуме InRussia 2026.
В категорию высокого уровня инвестиционной привлекательности вошли 12 технопарков России. Morion Digital занял в этой категории второе место.
При оценке учитывались шесть направлений: региональные условия, опыт и эффективность управляющих компаний, развитие экосистемы, информационная открытость и адаптация к глобальным экономическим вызовам. В 2026 году методика рейтинга дополнена показателями цифровой зрелости, искусственного интеллекта, роботизации и участия резидентов в национальных проектах технологического лидерства.