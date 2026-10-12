Пермский Morion Digital вошел в топ национального рейтинга технопарков

Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital занял второе место в категории высокого уровня инвестиционной привлекательности (110–179%) по итогам XII Национального рейтинга технопарков России. Рейтинг подготовлен ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минпромторга России. Как сообщает пресс-служба Morion Digital, рейтинг был представлен в Омске на международном форуме InRussia 2026.