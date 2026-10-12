В Самаре суд назначил наказание девушке по делу о продаже доступа к аккаунтам граждан в мессенджере
12.10.2026, 14:50
В Самаре суд назначил наказание 19-летней девушке за продажу доступа к аккаунтам граждан в мессенджере в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Помимо штрафа суд также решил конфисковать сотовый телефон осужденной. Гражданский иск прокуратуры о взыскании ущерба удовлетворен в полном объеме.
По информации надзорного ведомства, в марте этого года девушка формировала QR-коды для доступа к аккаунтам в мессенджере и передавала их злоумышленникам. Таким способом она заработала более 19 тыс. руб.
Уголовные дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.