В Рыбинске за 4,9 млн рублей установят скульптуру «Девочка с колонкой»

В состав арт-объекта войдут фигуры девочки в платье, лохматой собаки, водоразборная колонка по образцу конца XIX века и ведро. Девочку предусмотрено выполнить высотой от 1,3 до 1,5 м, собаку — от 70 до 80 см. Колонка должна быть действующей моделью.