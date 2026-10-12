В Рыбинске за 4,9 млн рублей установят скульптуру «Девочка с колонкой»
12.10.2026, 13:41
В Рыбинске объявили закупку на изготовление и поставку скульптурной композиции «Девочка с колонкой». Начальная цена контракта составляет 4,915 млн руб. Заявки на участие в электронном запросе котировок принимают до 16 октября, следует из данных госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства». Согласно документации, композицию необходимо доставить на улицу Софийскую, 78. Там находится МБУ "ДЭС", которое занимается в том числе эксплуатаций инженерных систем города.
В состав арт-объекта войдут фигуры девочки в платье, лохматой собаки, водоразборная колонка по образцу конца XIX века и ведро. Девочку предусмотрено выполнить высотой от 1,3 до 1,5 м, собаку — от 70 до 80 см. Колонка должна быть действующей моделью.
Скульптуру изготовят из листовой горячекатаной стали методом художественной ковки и чеканки по фотообразцу. В техническом задании отдельно прописаны требования к устойчивости конструкции к вандализму: она должна выдерживать ударную нагрузку до 200 джоулей.
Изготовление и поставка композиции по техническому заданию предусмотрены до 30 ноября 2026 года.