«Алроса» покажет в Екатеринбурге лавандовый бриллиант в форме сердца за $1,5 млн
12.10.2026, 13:32
Компания «Алроса» 22 октября продемонстрирует в Екатеринбурге лавандовый бриллиант в форме сердца, стоимость которого оценивается в $1,5 млн, сообщили в пресс-службе компании. Его ALROSA Diamond Exclusive покажет в рамках коллекции редких природных бриллиантов инвестиционного класса.
Алмаз добыли в 2025 году в Якутии. На создание бриллианта фантазийного цвета Intense Purple Pink мастерам предприятия потребовалось более полугода. Их работу журнал о luxury-культуре RR включил в список самых ярких драгоценностей 2026 года. На выставке бриллиант можно будет увидеть по предварительной записи. Для инвесторов также организуют бизнес-завтрак с участием геммологов и финансовых экспертов.
Розовые бриллианты — одни из самых редких в мире. С 2005 года индекс цен на них вырос на 390%. После закрытия рудника Argyle в Австралии в 2020 году, который обеспечивал более 90% мирового предложения таких кристаллов, редкие экземпляры стали еще заметнее для рынка.