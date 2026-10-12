«Алроса» покажет в Екатеринбурге лавандовый бриллиант в форме сердца за $1,5 млн

Алмаз добыли в 2025 году в Якутии. На создание бриллианта фантазийного цвета Intense Purple Pink мастерам предприятия потребовалось более полугода. Их работу журнал о luxury-культуре RR включил в список самых ярких драгоценностей 2026 года. На выставке бриллиант можно будет увидеть по предварительной записи. Для инвесторов также организуют бизнес-завтрак с участием геммологов и финансовых экспертов.