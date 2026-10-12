Таксиста в Удмуртии осудили за выстрел в пассажира из травмата
В результате происшествия потерпевший лишился зрения на один глаз
12.10.2026, 13:13
Завьяловский райсуд Удмуртии приговорил к одному году ограничения свободы 46-летнего таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического пистолета. Потерпевший лишился зрения на один глаз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Инцидент произошел в ночь на 14 июня 2025 года в Завьяловском районе. Во время выполнения заказа между водителем и пассажиром возник словесный конфликт. Таксист выстрелил из пистолета «Гроза-021» в сторону пассажира через приоткрытое окно водительской двери.
Как установил суд, пуля попала в край стекла, оно разрушилось, а осколки травмировали пассажира. В результате потерпевший утратил зрение на один глаз. Суд квалифицировал действия водителя как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
Подсудимый частично признал вину, пояснив, что хотел напугать пассажира, который оскорблял его. Суд учел обстоятельства дела, состояние здоровья обвиняемого, его содействие расследованию и аморальное поведение потерпевшего. Помимо ограничения свободы, с мужчины взыскали 800 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.