Таксиста в Удмуртии осудили за выстрел в пассажира из травмата

Инцидент произошел в ночь на 14 июня 2025 года в Завьяловском районе. Во время выполнения заказа между водителем и пассажиром возник словесный конфликт. Таксист выстрелил из пистолета «Гроза-021» в сторону пассажира через приоткрытое окно водительской двери.