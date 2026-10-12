На расселение нижегородцев из аварийных домов за два года выделят 1,5 млрд рублей

Финансирование позволит расселить около 540 человек из не менее 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Губернатор Глеб Никитин напомнил, что новая программа расселения стартовала в 2025 году: за этот год жилищные условия улучшили более 2 тыс. человек.