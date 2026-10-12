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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Приволжье

На расселение нижегородцев из аварийных домов за два года выделят 1,5 млрд рублей

12.10.2026, 12:28
Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку Нижегородской области на расселение аварийного жилья в 2026-2027 годах. Регион получит 662,2 млн руб., сообщили в Фонде. Общий бюджет программы, включая средства области и муниципалитетов, составит 1,49 млрд руб.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Финансирование позволит расселить около 540 человек из не менее 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Губернатор Глеб Никитин напомнил, что новая программа расселения стартовала в 2025 году: за этот год жилищные условия улучшили более 2 тыс. человек.
Как писал «Ъ-Приволжье», всего в рамках программы планируется переселить 13,9 тыс. жителей.

Галина Шамберина