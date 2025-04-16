Аварийному фонду не хватает финансового

Из-за дефицита средств правительство Нижегородской области урезает государственные расходы на переселение граждан из аварийного жилья по областной программе на 2024–2028 годы. Ее плановое финансирование на этот период составляет 34,7 млрд руб., более половины этих расходов должен понести областной бюджет. С февраля областные власти начали сокращать на сотни миллионов рублей траты на расселение нижегородцев. В заксобрании по этому поводу раскритиковали мэрию. По прогнозам минстроя области, из-за большой финансовой нагрузки на бюджет программа расселения может растянуться до 2030 года. Власти надеются, что помогут частные застройщики, самостоятельно расселяющие ветхие кварталы по проектам КРТ. С подробностями с заседания градостроительного комитета заксобрания — Роман Кряжев.

Нижегородская программа расселения аварийного жилья сокращается по финансированию и увеличивается по срокам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области намерено сократить государственные расходы на переселение граждан из аварийного жилья по региональной программе на 2024–2028 годы. Об этом стало известно во время заседания комитета по градостроительному развитию в областном заксобрании. Депутаты обсудили итоги и перспективы областной программы по переселению граждан из аварийного фонда.

В декабре 2023 года Нижегородская область досрочно завершила программу, рассчитанную на 2019–2025 годы

Она во многом успешно завершилась за счет финансовой поддержки федерального бюджета — из 15,2 млрд руб. регион софинансировал всего 4% расходов. Основные затраты легли на Фонд развития территорий (ФРТ). Удалось улучшить жилищные условия 13,5 тыс. нижегородцам, которым власти платили компенсации за аварийные квартиры под снос или покупали жилье в новостройках. В 2022–2023 годах сокращать аварийный фонд удавалось опережающими темпами. По словам замминистра строительства Евгения Морозова, ежегодно в регионе признаются аварийными 50–55 тыс. кв. м жилья, но власти расселяли его быстрее, чем оно прибывало.

Общий бюджет новой программы на 2024–2028 годы составил в 34,7 млрд руб. при сопоставимых объемах расселения. Планируется переселить 13,9 тыс. жителей. Однако в новой программе большую часть расходов несет уже не ФРТ, а регион — доля его софинансирования составит 55,5%, или 19,4 млрд руб.

«В новой программе также заложили принцип, что среднегодовой объем расселения аварийного фонда должен превышать объем его прибытия. Но с учетом того, что она стала существенно дороже для региона, в ближайшие два года мы на опережающие темпы расселения не выйдем»,— уверен Евгений Морозов.

Бюджетный дефицит подтолкнул правительство к сокращению расходов на расселение. В феврале финансирование программы было урезано на 540 млн руб. Сейчас в региональном минфине прорабатывается новая поправка — снять с мероприятий по переселению еще 871,6 млн руб.

По прогнозам минстроя, это приведет к дальнейшему пересмотру плана реализации программы, а ее сроки увеличатся минимум на полтора года — до сентября 2030 года. Запланированное софинансирование от ФРТ на 631 млн руб. в этом году в регион еще не поступило.

Фонд ждет, когда примут поправки к Жилищному кодексу по механизму расселения аварийного жилья. Законопроект разработан, но в Госдуму еще не внесен, и по софинансированию из ФРТ пока есть неопределенность.

Сокращая свои финансовые обязательства, региональные власти надеются на допфинансирование из федерального бюджета. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Нижегороской области установлен показатель по расселению 95 тыс. кв. м. При этом реально регион по своей программе расселял более 200 тыс. «квадратов». В случае превышения планки нацпроекта можно претендовать на увеличение софинансирования.

«В 2024 году мы так получили миллиард рублей плюсом и чем быстрее перевыполним показатель, тем быстрее сможем подготовить заявку в ФРТ на дополнительные средства»,— пояснил представитель минстроя. Также власти рассчитывают, что часть затрат возьмут на себя частные застройщики, которые будут расселять старые кварталы по проектам комплексного освоения территорий.

В регионе заключены долгосрочные договоры КРТ по 21 территории, они предусматривают расселение 63 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.

Узнав о сокращении средств, депутаты раскритиковали жилищную политику мэрии Нижнего Новгорода, которая решила переселять граждан в дома, введенные в эксплуатацию не раньше 2000 года. Тем самым из закупок исключен самый массовый жилой фонд — квартиры в домах 1980-х годов. Председатель комитета Василий Суханов считает, что это приведет к значительному росту затрат из бюджета. С 2000 года жилья в городе строилось сравнительно немного, а средняя площадь таких квартир заметно выше. Они мало подходят для норм расселения по метражу.

«Мы будем вынуждены выкупать у нижегородцев 20% существующего жилья и кроме роста его стоимости вообще ничего не добьемся»,— заявил депутат Суханов.

Бюджетному комитету заксобрания рекомендовали обратить внимание на этот дисбаланс и риски необоснованных расходов.

По словам источников «Ъ-Приволжья», областные чиновники уже уговаривают мэрию отменить «неэкономное» условие по возрасту закупаемого жилья. Доклад минстроя Нижегородской области был принят к сведению. Депутаты надеются, что регион все же сможет выйти в ближайшую пятилетку на опережающие темпы по ликвидации аварийного жилья.