В сентябре в Башкирии выдали более 121 тысячи розничных кредитов
12.10.2026, 11:42
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных розничных кредитов в сентябре в Башкирии составило 121,2 тыс. ед., что на 1,2% ниже показателя августа.
В целом по стране было выдано 4,05 млн розничных кредитов, или на 1,8% меньше, чем в предыдущем месяце.
Наибольшее число выданных розничных кредитов в регионах в сентябре было отмечено в Москве (283,6 тыс. ед.), Московской области (222,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (162,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (139,0 тыс. ед.), а также Тюменской области (132,4 тыс. ед.).
Наибольшая динамика сокращения выдачи розничных кредитов была зафиксирована в Свердловской (-3,7%) и Новосибирской (-3,6%) областях, Москве (-3,4%), Челябинской области (-3,4%), а также Санкт-Петербурге (-3,0%) и Ростовской области (-3,0%). Единственным регионом, в котором данный показатель увеличился, оказалась Воронежская область (+1,8%).