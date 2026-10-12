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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Двоих уфимцев будут судить за замену ценников на электродрелях

12.10.2026, 10:17
Прокуратура Октябрьского района Уфы направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей в возрасте 21 и 27 лет. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле обвиняемые в строительном гипермаркете заменили ценники на двух аккумуляторных дрелях. В кассе самообслуживания они заплатили за них 207 руб. вместо 30 тыс. руб.

Олег Вахитов