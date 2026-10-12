Двоих уфимцев будут судить за замену ценников на электродрелях

Прокуратура Октябрьского района Уфы направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей в возрасте 21 и 27 лет. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).