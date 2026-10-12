В Башкирии районную администрацию обязали выпустить мальков в Быстрый Танып

Иск связан со строительством подъездной дороги к деревне Кузеево. Во время работ, отмечает надзорное ведомство, оказывалось негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Быстрый Танып. Несмотря на то, что выпуск молоди был предусмотрен проектом дорожных работ и требованиями законодательства, администрация обязательства не исполнила.