В Башкирии районную администрацию обязали выпустить мальков в Быстрый Танып
12.10.2026, 09:44
Башкирская природоохранная прокуратура через суда заставила администрацию Балтачевского района выпустить в реку Быстрый Танып 6 тыс. мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Иск связан со строительством подъездной дороги к деревне Кузеево. Во время работ, отмечает надзорное ведомство, оказывалось негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Быстрый Танып. Несмотря на то, что выпуск молоди был предусмотрен проектом дорожных работ и требованиями законодательства, администрация обязательства не исполнила.
Балтачевский межрайонный суд полностью удовлетворил требования природоохранной прокуратуры.