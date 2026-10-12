Посевные площади под озимой пшеницей в ряде хозяйств Дона сократились до 20%

Посевные площади под озимой пшеницей в отдельных хозяйствах Ростовской области в октябре 2026 года на 12–20% меньше, чем годом ранее. Причиной стали низкие цены на зерно на фоне роста затрат на удобрения, топливо и другие ресурсы. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил председатель ассоциации «Народный фермер Ростовской области» Михаил Сидякин.