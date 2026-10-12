Посевные площади под озимой пшеницей в ряде хозяйств Дона сократились до 20%
12.10.2026, 08:09
Посевные площади под озимой пшеницей в отдельных хозяйствах Ростовской области в октябре 2026 года на 12–20% меньше, чем годом ранее. Причиной стали низкие цены на зерно на фоне роста затрат на удобрения, топливо и другие ресурсы. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил председатель ассоциации «Народный фермер Ростовской области» Михаил Сидякин.
По его словам, оценки основаны на информации примерно 15 хозяйств, с которыми ассоциация взаимодействует на постоянной основе. В их числе четыре сельхозпредприятия среднего бизнеса с площадями от 1,5 тыс. га, остальные располагают не более чем 1 тыс. га.
На сроки и условия сева влияют и погодные условия. В сентябре на большей части Ростовской области выпало более 40 мм осадков, что облегчило начало посевной и позволило работать по влажной почве. Однако последовавшие несколько дней суховеев привели к потере влаги в верхнем слое почвы.