Обвиняемые в махинациях экс-руководители СГМУ не могут понять материалы из дела

Как указывает защита, часть из них была составлена на иностранных языках, включая английский и эстонский, без какого-либо перевода, другую часть правоохранители перевели с помощью Google-переводчика. По словам адвокатов, еще до передачи дела в суд и уже после его поступления туда защита неоднократно ходатайствовала о необходимости перевода материалов уголовного дела на русский язык, но все ходатайства были отклонены.