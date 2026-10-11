Обвиняемые в махинациях экс-руководители СГМУ не могут понять материалы из дела
11.10.2026, 12:55
“Ъ” стало известно о скандале на процессе в отношении бывших руководителей Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Шестерых фигурантов, среди которых объявленный в розыск проректор по инфраструктурному развитию и экс-советник ректора Александр Федотов, обвиняют в хищении около 21 млн руб. при организации обучения в вузе студентов из Индии. Подсудимые вину отрицают, а их адвокаты настаивают, что в суде исследуется большое количество непереведенных на русский язык документов на иностранных языках, что нарушает право фигурантов на защиту. Они просят главу Верховного суда Игоря Краснова вмешаться.
Защитники бывшего советника ректора СГМУ Александра Федотова, сменившего его в должности проректора по инфраструктурному развитию СГМУ Алексея Халезина, а также бывших декана международного факультета Александры Шерстенниковой и администратора международного отдела Андрея Лютикова направили в сентябре в Верховный суд РФ обращение о нарушении прав подсудимых на ведение уголовного процесса на русском языке. Это произошло после того как на процессе в Октябрьском райсуде Архангельска представитель прокуратуры огласил ряд письменных материалов, которые он относит к доказательствам виновности подсудимых.
Как указывает защита, часть из них была составлена на иностранных языках, включая английский и эстонский, без какого-либо перевода, другую часть правоохранители перевели с помощью Google-переводчика. По словам адвокатов, еще до передачи дела в суд и уже после его поступления туда защита неоднократно ходатайствовала о необходимости перевода материалов уголовного дела на русский язык, но все ходатайства были отклонены.