В станице Гостагаевской после капремонта открыли стационар участковой больницы
10.10.2026, 19:34
В станице Гостагаевской после капитального ремонта открыли стационар участковой больницы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
В церемонии открытия приняли участие глава Анапы Светлана Маслова, и.о. председателя Совета города-курорта Игорь Филимонов, и.о. Анапского межрайонного прокурора Алексей Мелодиев, главный врач Городской больницы Анапы Виктория Шматкова, депутаты Совета и местные жители.
«За два года удалось капитально отремонтировать станичные поликлинику и стационар, заменить оборудование. Но важен не только внешний вид учреждения и оснащение современной медтехникой, но и, конечно, специалисты. Без их знаний, умений, душевного тепла ничего не получится, и здесь трудится именно такой профессиональный коллектив», — написала глава Анапы Светлана Маслова в социальных сетях.
Алексей Мелодиев пожелал, чтобы все пациенты, обращающиеся в больницу, уходили оттуда со словами благодарности. Виктория Шматкова выразила признательность министерству здравоохранения Краснодарского края, администрации Анапы, депутатскому корпусу Совета, казачеству, прокуратуре, строителям и всем, кто участвовал в обновлении учреждения.
Участковая больница является центром здоровья для Гостагаевского округа. Медицинскую помощь здесь получают более 17 тыс. жителей, в том числе более 3,5 тыс. детей. В состав учреждения входят поликлиника и стационар на 60 коек, где функционируют терапевтическое и паллиативное отделения, отделение сестринского ухода и дневной стационар.
Комплексный капитальный ремонт был проведен за счет средств краевого бюджета. В ходе работ преобразились палаты и все внутренние помещения, учреждение оснастили новейшим диагностическим оборудованием. Обновление больницы соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В феврале этого года сообщалось, что в станице Гостагаевской после капитального ремонта открылась поликлиника.
На комплексный капремонт станичной поликлиники и стационара в рамках программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края» из регионального бюджета было выделено около 150 млн руб.
В настоящее время завершен капремонт поликлинического отделения, построенного в 1970-е годы. В здании усилили фундамент и стены, заменили кровлю и коммуникации, провели внутреннюю отделку, смонтировали вентиляцию, обновили входную группу, провели монтаж и установку медоборудования и мебели, предусмотрели доступную среду.
Для посетителей предусмотрены регистратура, раздевалка, рентген, хирургический и процедурный кабинеты. Пациентов готовы принять невролог, гинеколог, терапевт и педиатры.