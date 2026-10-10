В станице Гостагаевской после капремонта открыли стационар участковой больницы

«За два года удалось капитально отремонтировать станичные поликлинику и стационар, заменить оборудование. Но важен не только внешний вид учреждения и оснащение современной медтехникой, но и, конечно, специалисты. Без их знаний, умений, душевного тепла ничего не получится, и здесь трудится именно такой профессиональный коллектив», — написала глава Анапы Светлана Маслова в социальных сетях.