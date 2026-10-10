На Эльбрусе эвакуировали пассажиров канатной дороги
10.10.2026, 18:40
Пассажиров канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали после повреждения кабеля связи на склоне. В результате восстановительных работ подъемники не будут работать третий день подряд, в том числе в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщила администрация курорта.
По данным администрации, кабель повредил экскаватор подрядной организации во время строительно-монтажных работ. В пятницу, 9 октября, на курорте объявили о приостановке работы всех канатных дорог из-за технических работ, а на следующий день подтвердили, что подъемники останутся закрытыми.
При эвакуации спасатели действовали по инструкции и вывели всех пассажиров в нормативные сроки. Пострадавших нет. Сейчас специалисты восстанавливают кабель, о сроках возобновления работы канатной дороги администрация сообщит дополнительно.
В администрации курорта принесли извинения гостям Эльбруса за доставленные неудобства.