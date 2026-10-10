На Эльбрусе эвакуировали пассажиров канатной дороги

Пассажиров канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали после повреждения кабеля связи на склоне. В результате восстановительных работ подъемники не будут работать третий день подряд, в том числе в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщила администрация курорта.