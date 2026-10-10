В Челябинской области за девять дней завели 94 уголовных дела на нелегалов

По итогам проверок принято 144 решения о принудительном выдворении иностранных граждан из страны. Из них 86 человек помещены в специализированный центр временного содержания. Кроме того, въезд на территорию Российской Федерации закрыт для 135 иностранцев, а четыре человека, отбывших наказание в исправительных учреждениях, депортированы. В ходе операции также задержаны двое граждан ближнего зарубежья, находившихся в розыске.