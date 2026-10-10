В Челябинской области за девять дней завели 94 уголовных дела на нелегалов
10.10.2026, 12:14
В Челябинской области за девять дней проведения федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал» возбуждено 94 уголовных дела в сфере миграции. Всего за этот период сотрудники полиции задокументировали 119 преступлений и выявили 116 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По итогам проверок принято 144 решения о принудительном выдворении иностранных граждан из страны. Из них 86 человек помещены в специализированный центр временного содержания. Кроме того, въезд на территорию Российской Федерации закрыт для 135 иностранцев, а четыре человека, отбывших наказание в исправительных учреждениях, депортированы. В ходе операции также задержаны двое граждан ближнего зарубежья, находившихся в розыске.
Массированные рейды проводятся при силовой поддержке Росгвардии. В Челябинске объектами проверок стали рынок «Северный» и строительные площадки в поселке Шершни. Там полицейские выявили девять административных правонарушений, связанных с незаконной трудовой деятельностью. Для идентификации личностей применялись в том числе мобильные биометрические терминалы. Проверочные мероприятия в рамках операции продолжаются.