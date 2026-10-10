Жительнице Оренбурга грозит до 15 лет за пособничество в распространении наркотиков

Как сообщает следствие, расследованием установлено, что в июле этого года обвиняемая предоставила несовершеннолетнему распространителю наркотиков свою квартиру, расположенную на проспекте Дзержинского в Оренбурге, передав ключи от жилого помещения. В предоставленной квартире несовершеннолетний расфасовал наркотическое средство на множество свертков, но преступный умысел до конца довести не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следствие отмечает, что обвиняемая знала, что ее квартира используется для хранения и фасовки наркотиков с целью их дальнейшего распространения. Расследование завершено, уголовное дело пособницы направлено в суд для рассмотрения по существу.