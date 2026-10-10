Доля просрочки по кредитам юрлиц на Ставрополье выросла на 1%
10.10.2026, 08:07
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц Ставропольского края на 1 сентября 2026 года достигла 5,8%, увеличившись за год на 1 процентный пункт. Годом ранее показатель составлял 4,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
В розничном кредитовании динамика оказалась противоположной. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц за год снизилась на 0,1 процентного пункта, с 6,1% до 6%. Таким образом, к началу сентября доля просрочки у граждан оставалась немного выше, чем у юридических лиц.
При этом выдачи розничных кредитов на Ставрополье за январь—август 2026 года выросли на 22,2% год к году, до 238,8 млрд руб. В том числе банки выдали ипотечных кредитов на 36,9 млрд руб., на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем автокредитования составил 23,2 млрд руб., увеличившись на 17,3%.
На 1 сентября кредитный портфель физических лиц в регионе достиг 556,4 млрд руб., увеличившись за год на 7,7%. Портфель ипотечных кредитов граждан составил 293,7 млрд руб., что на 11,7% больше показателя годом ранее. Годовые темпы прироста рассчитаны с исключением валютной переоценки.
Кредитование бизнеса также продолжило расти. Объем выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в крае за восемь месяцев составил 99,3 млрд руб., увеличившись на 9,8% год к году. Задолженность МСП перед банками на 1 сентября достигла 167,5 млрд руб., прибавив за год 3,3%.
Общероссийский корпоративный кредитный портфель в августе увеличился на 1,3% с учетом облигаций, а его годовой прирост составил 13,4%, сообщал Банк России 22 сентября. Рост был распределен между заемщиками разных отраслей. Регулятор также отмечал, что банки в августе планово увеличили резервы по корпоративному кредитному портфелю.
В опубликованном в конце сентября резюме обсуждения ключевой ставки Банк России оценивал финансовое положение корпоративного сектора как устойчивое, а качество кредитного портфеля — как приемлемое. По оценке регулятора, большинство компаний продолжали стабильно обслуживать кредиты, а доля реструктурированных ссуд снизилась ниже среднего уровня с начала 2026 года.