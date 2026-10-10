Доля просрочки по кредитам юрлиц на Ставрополье выросла на 1%

При этом выдачи розничных кредитов на Ставрополье за январь—август 2026 года выросли на 22,2% год к году, до 238,8 млрд руб. В том числе банки выдали ипотечных кредитов на 36,9 млрд руб., на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем автокредитования составил 23,2 млрд руб., увеличившись на 17,3%.