В Батайске тушат пожар в незаселенной многоэтажке после атаки БПЛА
10.10.2026, 07:46
В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, после чего начался пожар. Возгорание ликвидируют. Информация о возможных пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки также поврежден железнодорожный мост в Ростовской области. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Кроме того, в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали.
По данным господина Слюсаря, с вечера 9 октября в регионе отразили налет более 50 беспилотников.