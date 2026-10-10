В Батайске тушат пожар в незаселенной многоэтажке после атаки БПЛА

В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, после чего начался пожар. Возгорание ликвидируют. Информация о возможных пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.