Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе
09.10.2026, 22:35
В Туапсе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Его госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили местные власти.
Также из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар оперативно ликвидировали. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение дня с 08:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами и акваторией Черного моря.
По данным ведомства, беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми, Республикой Крым и Черным морем.