Минобороны сообщило о перехвате беспилотников над Краснодарским краем
09.10.2026, 21:51
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, беспилотники перехватывали в период с 08:00 до 20:00 мск. Помимо Кубани, они были обнаружены над акваторией Черного моря, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Коми.
Всего за указанный период дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата.