В Севастополе 10 октября бензин по QR-кодам будут продавать по лимитам
09.10.2026, 20:26
В Севастополе 10 октября на заправках сетей «ТЭС» и «АТАН» продолжат действовать ограничения на продажу отдельных видов топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
На станциях «ТЭС» бензин АИ-92 по QR-кодам будут продавать с 9:00 до 20:00 с лимитом 30 л, АИ-95 — с лимитом 20 л. На трех станциях — в Гончарном, «Таврида-1» и «Таврида-2» — лимит для этих марок составит 40 л.
АИ-98, дизельное топливо и ДТ NP, как отмечается, будут доступны в свободной продаже круглосуточно при наличии, без ограничений по объему. Бензин АИ-95 NP также можно будет приобрести без QR-кода, но не более 30 л. Заправка в канистры на АЗС «ТЭС» разрешена, объем ограничен 20 л.
На девяти АЗС «АТАН» бензин АИ-95 по QR-кодам будут отпускать с 10:00 до 16:00. Лимит составит 20 л на человека, цена — не выше 100 руб. за литр. После 16:00 заправка по кодам будет недоступна. Заправлять топливо в канистры на этих станциях запрещено.
Рассылка QR-кодов начнется сегодня, 9 октября, в 21:00. Ранее поданные заявки остаются активными. Новые заявки также можно подать в любое время, однако учитываться они будут при завтрашней выдаче кодов.