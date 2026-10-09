В Севастополе 10 октября бензин по QR-кодам будут продавать по лимитам

АИ-98, дизельное топливо и ДТ NP, как отмечается, будут доступны в свободной продаже круглосуточно при наличии, без ограничений по объему. Бензин АИ-95 NP также можно будет приобрести без QR-кода, но не более 30 л. Заправка в канистры на АЗС «ТЭС» разрешена, объем ограничен 20 л.