В Майкопе на месте бывшего аэропорта построят 30 многоквартирных домов
09.10.2026, 19:55
В Майкопе на территории бывшего аэропорта планируют построить 30 многоквартирных домов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Рядом инвестор возводит еще один жилой комплекс. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем канале в MAX.
Помимо жилья, в новом районе предусмотрено строительство социальных и общественных объектов. Здесь планируют открыть поликлинику, школу на 1,1 тыс. мест, детский сад, многофункциональный центр (МФЦ) и физкультурно-оздоровительный центр. Также в районе появятся храм и мечеть.
Кроме того, проект предусматривает создание инженерной инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Запланировано и благоустройство территории вокруг расположенного рядом мемориала.
По словам Мурата Кумпилова, он обсудил с застройщиком детали реализации проекта и поручил заранее проработать вопросы развития территории.
Всего в Адыгее заключено 16 договоров о комплексном развитии территорий. По планам, до 2035 года в рамках этих проектов в республике построят более 3,8 млн кв. м жилья.
В 2025 году в Адыгее ввели в эксплуатацию 600,9 тыс. кв. м жилья. В 2026 году, согласно заявленным планам, объем ввода должен составить не меньше.