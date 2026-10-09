В Краснодаре спрос на готовый арендный бизнес вырос на 32%

В Краснодаре в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового арендного бизнеса увеличился на 32% год к году. Интерес к туристическим проектам вырос на 8%, а спрос на автобизнес остался на уровне прошлого года. В торговом сегменте показатель снизился на 3%. Такие данные о динамике продаж готового бизнеса представили в пресс-службе «Авито» для «Ъ-Кубань».