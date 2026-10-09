В Краснодаре спрос на готовый арендный бизнес вырос на 32%
09.10.2026, 18:22
В Краснодаре в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового арендного бизнеса увеличился на 32% год к году. Интерес к туристическим проектам вырос на 8%, а спрос на автобизнес остался на уровне прошлого года. В торговом сегменте показатель снизился на 3%. Такие данные о динамике продаж готового бизнеса представили в пресс-службе «Авито» для «Ъ-Кубань».
По данным платформы, средняя стоимость готового бизнеса в сфере торговли составляет около 820 тыс. руб. Автобизнес оценивается в среднем в 2,5 млн руб., арендные проекты — в 5,9 млн руб., туристические — в 12,9 млн руб.
К примеру, среди предложений на рынке — действующая ногтевая студия за 4,95 млн руб. За такую цену предлагают оборудованные два маникюрных зала на шесть рабочих мест, зону педикюра, стерилизации и отдыха, а также клиентскую базу и штат сотрудников. В категории автобизнеса за 2,5 млн руб. выставлен на продажу действующий шиномонтаж. В комплекте — профессиональное оборудование, система отопления и наработанная клиентская база.