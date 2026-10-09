В Адыгее возбудили уголовное дело после гибели пенсионера при взрыве газа

В Адыгее возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в частном доме в поселке Яблоновский, в результате которого погиб 67-летний мужчина и пострадала 56-летняя женщина. Расследование ведет Тахтамукайский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.