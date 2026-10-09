В Адыгее возбудили уголовное дело после гибели пенсионера при взрыве газа
09.10.2026, 18:06
В Адыгее возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в частном доме в поселке Яблоновский, в результате которого погиб 67-летний мужчина и пострадала 56-летняя женщина. Расследование ведет Тахтамукайский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, происшествие случилось 9 октября 2026 года. В частном доме произошла утечка бытового газа, которая привела к воспламенению и взрыву. В результате обрушились несущие конструкции здания. Владелец дома погиб, а проживавшая с ним женщина получила травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
На месте происшествия следователи и криминалисты регионального управления СК провели осмотр, изъяли предметы, имеющие значение для расследования, и назначили необходимые экспертизы. В их числе — взрывотехническая и медицинская. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сочи на улице Тимирязева произошел взрыв бытового газа в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.