Объем льготного кредитования бизнеса Кубани превысил 20,9 млрд рублей
09.10.2026, 16:45
Объем льготного кредитования бизнеса в Краснодарском крае достиг 20,947 млрд руб. По программе Министерства сельского хозяйства РФ предпринимателям выдали 898 кредитов. Об этом сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев.
По его словам, высокая стоимость заемных средств остается одним из основных барьеров для бизнеса. Льготное кредитование с государственной поддержкой позволяет предприятиям сохранять оборотные средства и финансировать развитие в условиях высоких рыночных ставок.
Для запуска новых производств действует программа льготного кредитования Министерства экономического развития РФ и Банка России. Она предусматривает предоставление средств на инвестиционные цели в размере от 25 млн до 2 млрд руб. на срок до 10 лет. Базовая процентная ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ минус 3,5 процентного пункта». Льготная ставка применяется в течение первых пяти лет кредитования.
Для решения текущих операционных задач и расширения действующего бизнеса предусмотрены займы до 500 млн руб. Процентная ставка по ним рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 3 процентных пункта».
Претендовать на льготное финансирование могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях экономики. В их числе — туризм, производство, логистика, информационные технологии и научно-техническая деятельность. Программа также распространяется на отдельные направления креативных индустрий, малые технологические компании и участников проекта по повышению производительности труда.
Кроме того, льготные кредиты доступны субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По данным краевой администрации, программы льготного кредитования предназначены для поддержки предприятий, которым необходимо финансирование для запуска новых производств, решения текущих задач и масштабирования действующего бизнеса.