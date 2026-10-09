Объем льготного кредитования бизнеса Кубани превысил 20,9 млрд рублей

Для запуска новых производств действует программа льготного кредитования Министерства экономического развития РФ и Банка России. Она предусматривает предоставление средств на инвестиционные цели в размере от 25 млн до 2 млрд руб. на срок до 10 лет. Базовая процентная ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ минус 3,5 процентного пункта». Льготная ставка применяется в течение первых пяти лет кредитования.