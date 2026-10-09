В Севастополе собрали более 18 тысяч тонн винограда

В уборочной кампании участвуют 35 сельскохозяйственных предприятий. Всего в 2026 году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе направили почти 600 млн руб. Средства, как отмечается, предназначены для закладки новых виноградников, ухода за существующими насаждениями и приобретения сельскохозяйственной техники.