В Севастополе собрали более 18 тысяч тонн винограда
09.10.2026, 16:15
В Севастополе собрали более 18 тыс. т винограда. До конца октября увеличить сбор рассчитывают до 27 тыс. т. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В уборочной кампании участвуют 35 сельскохозяйственных предприятий. Всего в 2026 году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе направили почти 600 млн руб. Средства, как отмечается, предназначены для закладки новых виноградников, ухода за существующими насаждениями и приобретения сельскохозяйственной техники.