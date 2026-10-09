Из частной собственности изъяты незаконно приобретенные земельные участки на берегу Сылвы

Как установила прокуратура, в Пермском округе расположен парк, территория которого образована путем объединения двух участков, выкупленных в частную собственность с нарушением закона. При этом владелец самовольно занял часть акватории Камского водохранилища, построил сооружения в береговой полосе и перекрыл проход к реке Сылве. На участке незаконно добывались полезные ископаемые, из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн руб.