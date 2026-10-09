Из частной собственности изъяты незаконно приобретенные земельные участки на берегу Сылвы
09.10.2026, 15:53
Прокуратура Пермского района добилась возвращения в муниципальную собственность участков в акватории Камского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как установила прокуратура, в Пермском округе расположен парк, территория которого образована путем объединения двух участков, выкупленных в частную собственность с нарушением закона. При этом владелец самовольно занял часть акватории Камского водохранилища, построил сооружения в береговой полосе и перекрыл проход к реке Сылве. На участке незаконно добывались полезные ископаемые, из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн руб.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки по куплепродаже участков недействительными и прекратить право частной собственности на землю. Суд удовлетворил исковые требования: земельные участки общей площадью более 1,6 га возвращены в муниципальную собственность.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), в ходе расследования которого причиненный ущерб полностью возмещен.