В Ярославской области появятся «Яполиклиники»

Для медучреждений, оказывающих помощь взрослым, предусмотрены бирюзовые тона, для детских — салатовые. В общей палитре также будут использовать белый цвет для стен и потолков, желтый — для указателей и предупредительной маркировки, черный — для текстов, серый — для технических зон.