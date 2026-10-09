В Ярославской области появятся «Яполиклиники»
09.10.2026, 15:43
Государственные медучреждения Ярославской области оформят в едином стиле с использованием надписи «Яполиклиника». Ранее в регионе в похожей концепции начали оформлять общественный транспорт: на автобусах, троллейбусах и электробусах разместили маркировку «Яавтобус», «Ятроллейбус» и «Яэлектробус».
Новый стандарт оформления и навигации в государственных медицинских организациях закреплен постановлением правительства региона, сообщила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
Для медучреждений, оказывающих помощь взрослым, предусмотрены бирюзовые тона, для детских — салатовые. В общей палитре также будут использовать белый цвет для стен и потолков, желтый — для указателей и предупредительной маркировки, черный — для текстов, серый — для технических зон.
Единый дизайн распространят на вывески, информационные стенды, указатели, мебель, отделочные материалы и освещение. Для больниц разработают региональный логотип, который разместят на фасадах, навигационных табличках, униформе персонала, спецтранспорте и страницах медучреждений в социальных сетях.
Новый стиль будут преимущественно применять при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте объектов здравоохранения. В зданиях, обновленных по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», оформление дополнит уже существующий дизайн.