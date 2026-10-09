Омская компания вложит 165 млн рублей в производство бритвенных станков
09.10.2026, 14:10
Власти Омской области подписали инвестиционный контракт с ООО «Остро» о создании в регионе производства бритвенных станков и комплектующих к ним. Соглашение было заключено по итогам форума InRussia 2026 в Омске, сообщила пресс-служба областного правительства.
Объем инвестиций в проект оценивается в 165,2 млн руб. Ожидается, что производственные мощности компания разместит в промзоне Омска на ул. 2-й Солнечной.
Выпуск продукции планируется начать до конца 2026 года. До 2030 года предприятие намерено выпустить бритвенных станков и комплектующих к ним на общую сумму свыше 4,4 млрд руб. В рамках заключенного инвестконтракта организация получит освобождение от налога на прибыль в областной бюджет сроком на пять лет и снижение налога на имущество на 50%.
ООО «Остро» является единственным в России производителем бритвенных станков под маркой Deonica. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Остро» зарегистрировано в феврале 2024 года в Омске. Директором компании является Александр Носков, учредителями — Виталий Югай (65% доли) и ООО «Результат» (35%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка организации составила 168 млн руб., чистая прибыль — 12,6 млн руб.