Омская компания вложит 165 млн рублей в производство бритвенных станков

Выпуск продукции планируется начать до конца 2026 года. До 2030 года предприятие намерено выпустить бритвенных станков и комплектующих к ним на общую сумму свыше 4,4 млрд руб. В рамках заключенного инвестконтракта организация получит освобождение от налога на прибыль в областной бюджет сроком на пять лет и снижение налога на имущество на 50%.