Челябинское заксобрание предлагает закон для защиты оставшихся без УК домов

Предлагается сократить срок назначения на такие многоквартирные дома временных управляющих организаций из специального перечня и включать в этот список в обязательном порядке муниципальные организации. Если частные УК не берут обслуживание на себя, управление будет поручено муниципальному предприятию или бюджетному учреждению на срок до одного года, а жильцы в любое время смогут выбрать иную УК. Согласно предложению, на назначение временной организации местным властям дадут две недели. Особенно этот законопроект, подчеркивают в правительстве области, будет актуален для старого жилого фонда.