Экс-директора МБУ в Трехгорном задержали по подозрению в мошенничестве
09.10.2026, 13:39
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 55-летнего бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и спорт» Трехгорного. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России), сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, речь идет о Вячеславе Гладкове.
По версии следствия, директор учреждения давал подчиненным распоряжения о внесении в табели ложных сведений об исполнении им обязанностей тренера по волейболу, чтобы получать за это зарплату. С ноября 2023-го по март 2026 года бюджету города был причинен ущерб на сумму 1 млн руб. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски.