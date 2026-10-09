Экс-директора МБУ в Трехгорном задержали по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, директор учреждения давал подчиненным распоряжения о внесении в табели ложных сведений об исполнении им обязанностей тренера по волейболу, чтобы получать за это зарплату. С ноября 2023-го по март 2026 года бюджету города был причинен ущерб на сумму 1 млн руб. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски.