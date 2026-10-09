В Ярославской области 35 автобусных маршрутов перейдут на зимнее расписание

В Ярославле и Ярославском округе изменения коснутся десяти маршрутов, в Рыбинском округе — 12. Еще три маршрута изменят расписание в каждом из Ростовского, Брейтовского и Переславль-Залесского округов, два — в Угличском, по одному — в Тутаевском и Гаврилов-Ямском округах.