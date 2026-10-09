В Ярославской области 35 автобусных маршрутов перейдут на зимнее расписание
09.10.2026, 13:27
С 16 октября в Ярославской области 35 автобусных маршрутов перейдут на зимнее расписание. Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока и в первую очередь затронут направления, которыми пользуются жители дачных и садоводческих товариществ. Об этом сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Макс».
В Ярославле и Ярославском округе изменения коснутся десяти маршрутов, в Рыбинском округе — 12. Еще три маршрута изменят расписание в каждом из Ростовского, Брейтовского и Переславль-Залесского округов, два — в Угличском, по одному — в Тутаевском и Гаврилов-Ямском округах.
На отдельных направлениях сократят количество рейсов и автобусов на линии. Часть маршрутов на зимний период прекратит работу.
Актуальное расписание опубликуют на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса».