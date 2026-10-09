Минтранс и РЖД отказались учащать движение поездов в сторону Кольцово и СКИФа
09.10.2026, 13:22
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подтвердило «Ъ», что не планирует увеличивать частоту движения электропоездов в направлении Кольцово и СКИФа. Ведомство согласовало позицию с АО «Экспресс-пригород» (входит в структуру РЖД), отметив, что текущие утренние и вечерние рейсы полностью справляются с пассажиропотоком. Организация дополнительных маршрутов, в частности до станции Крахаль (СКИФ), признана нецелесообразной. Ранее об этом сообщил общественник и владелец Telegram-канала «Новосибирские железные дороги» Дмитрий Кречетов
Ранее рассматривался проект создания на станции Крахаль транспортно-пересадочного узла (ТПУ). На первом этапе планировалось продлить туда маршрут электричек от станции Инская и, возможно, перенести часть рейсов с направления Новосибирск — Издревая. В долгосрочной перспективе на базе станций Крахаль и Барышево должны были появиться полноценные ТПУ с пересадкой на автобусы до СКИФа и жилых микрорайонов Кольцово. Эта концепция заложена в мастер-план наукограда, который разрабатывает Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. Крячкова (НГУАДИ).
«Сейчас между Новосибирском и Крахалем летом курсирует всего 12,5 пар электричек в будни, а зимой — только 9. Из-за этого интервалы в холодное время года достигают 5,5 часа, а в часы пик — 2–3 часов. Для сравнения — на южном направлении (Академгородок, Бердск) ходит 23,5 пары поездов, ожидание в пик составляет не больше часа, обычно 20–30 минут»,— отмечает Дмитрий Кречетов.
В штате строящегося СКИФа сейчас числится 350 сотрудников, в ближайшее время планируется нанять еще около 100 специалистов. Первые исследовательские станции запустят до конца 2026 года, а все семь станций первой очереди заработают к августу 2027 года.