Минтранс и РЖД отказались учащать движение поездов в сторону Кольцово и СКИФа

Ранее рассматривался проект создания на станции Крахаль транспортно-пересадочного узла (ТПУ). На первом этапе планировалось продлить туда маршрут электричек от станции Инская и, возможно, перенести часть рейсов с направления Новосибирск — Издревая. В долгосрочной перспективе на базе станций Крахаль и Барышево должны были появиться полноценные ТПУ с пересадкой на автобусы до СКИФа и жилых микрорайонов Кольцово. Эта концепция заложена в мастер-план наукограда, который разрабатывает Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. Крячкова (НГУАДИ).