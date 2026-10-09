Суд оставил в силе увольнение главврача Ставропольского онкодиспансера за утрату доверия
09.10.2026, 12:53
Ставропольский краевой суд не изменил формулировку увольнения бывшего главного врача краевого онкодиспансера Константина Хурцева. Трудовой спор связан с его увольнением после задержания по делу о взятке. Константин Хурцев пытался оспорить запись об утрате доверия, однако апелляция оставила решение без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
Судебная карточка Ленинского районного суда подтверждает, что Хурцев выступал истцом по гражданскому делу против краевого министерства здравоохранения. В деле также участвовала прокуратура Ленинского района. Карточка связывает спор с министерством и онкодиспансером.
Увольнение последовало на фоне уголовного дела. По версии следствия, 19 мая 2026 года господин Хурцев получил 12 млн руб. от директора фармацевтической компании и его сообщника через заведующего аптекой-провизора. Деньги, как утверждают следователи, предназначались за подготовку технического задания для закупки лекарств под конкретного поставщика. ФСБ задержала главврача после передачи денег. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере; обвиняемый вину не признавал публично, а суд ещё не вынес приговор.
Константин Хурцев руководил диспансером с 2014 года. После задержания его место заняла исполняющая обязанности главврача Елизавета Кубышкина.
В сентябре прокуратура обратилась в суд с отдельным иском об обращении имущества семьи Константина Хурцева в доход государства. В иске фигурируют московская квартира супруги, купленная в 2024 году более чем за 17 млн руб., жилое здание, земельный участок, прицеп и автомобиль стоимостью свыше 5 млн руб., зарегистрированный на отца экс-главврача. Прокуратура считает, что официальных доходов семьи не хватало на эти приобретения; суду еще предстоит рассмотреть требования.