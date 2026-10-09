Суд оставил в силе увольнение главврача Ставропольского онкодиспансера за утрату доверия

Увольнение последовало на фоне уголовного дела. По версии следствия, 19 мая 2026 года господин Хурцев получил 12 млн руб. от директора фармацевтической компании и его сообщника через заведующего аптекой-провизора. Деньги, как утверждают следователи, предназначались за подготовку технического задания для закупки лекарств под конкретного поставщика. ФСБ задержала главврача после передачи денег. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере; обвиняемый вину не признавал публично, а суд ещё не вынес приговор.