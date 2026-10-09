Шекспир, арии и открытый микрофон

На предстоящей неделе челябинская афиша открывается шекспировской трагедией с народным артистом России в главной роли и закрывается двумя вечерами подряд хореографической притчи об Аркаиме. В концертном расписании — сольник Дмитрия Колдуна, возвращение Mr. Credo и белорусский поп-рэп в Конгресс-холле. Любители уличного спорта могут поучаствовать в региональном чемпионате по северной ходьбе, а ценители камерного театра — в авангардном спектакле без единого слова.

Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.