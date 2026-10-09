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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Южный Урал

Шекспир, арии и открытый микрофон

Куда сходить в Челябинске с 10 по 16 октября

09.10.2026, 13:34

На предстоящей неделе челябинская афиша открывается шекспировской трагедией с народным артистом России в главной роли и закрывается двумя вечерами подряд хореографической притчи об Аркаиме. В концертном расписании — сольник Дмитрия Колдуна, возвращение Mr. Credo и белорусский поп-рэп в Конгресс-холле. Любители уличного спорта могут поучаствовать в региональном чемпионате по северной ходьбе, а ценители камерного театра — в авангардном спектакле без единого слова.


Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.

Исполнитель Дмитрий Колдун

Исполнитель Дмитрий Колдун

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Культура. Южный Урал