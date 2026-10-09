Мотоциклист пострадал в ДТП на Тутаевском шоссе в Ярославле
09.10.2026, 11:44
В Ярославле вечером 8 октября в результате столкновения автомобиля Ford и мотоцикла госпитализировали мотоциклиста. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла около 21:18 на Тутаевском шоссе в районе дома № 33Б. По предварительным данным, автомобилем Ford управлял мужчина 1990 года рождения, мотоциклом — мужчина 1980 года рождения.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.