Орловскому 16-летнему подростку грозит срок за оправдание терроризма
09.10.2026, 11:31
Прокуратура Орловской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Свердловского района. Подростку вменяют публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
По версии следствия, обвиняемый разделял идеологию международного молодежного движения, признанного в соответствии с законодательством РФ террористической организацией, и являлся его активным участником. В прокуратуре подробности «Ъ-Черноземье» не раскрыли.
В период с декабря 2025 года по май 2026 года подросток «приискивал» и распространял в социальной сети информационные материалы, пропагандирующие насилие, а также вел поиск сообщников для совершения преступления. Его деятельность пресекли силовики.
Летом другого несовершеннолетнего жителя в Черноземье (из Воронежа) обвинили в государственной измене и диверсии в составе организованной группы. Следствие считает, что в апреле 2024 года подросток начал сотрудничество с представителями украинской террористической организации.