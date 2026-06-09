Воронежскому подростку грозит срок за госизмену и диверсию

Несовершеннолетнего жителя Воронежа обвиняют в государственной измене и диверсии в составе организованной группы. Следствие считает, что в апреле 2024 года подросток начал сотрудничество с представителями украинской террористической организации. По заданию кураторов он собирал и передавал сведения, а в марте 2025-го произвел диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Молодой человек был задержан оперативниками регионального УФСБ. Семнадцатилетнему подростку вменяют:

ст. 275 УК РФ — государственная измена, вплоть до пожизненного лишения свободы (для совершеннолетних мужчин);

ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации, до 20 лет лишения свободы;

ст. 281.2 УК РФ — прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, вплоть до пожизненного лишения свободы (для совершеннолетних мужчин);

п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ — диверсия, совершенная организованной группой, до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что 42-летнего жителя Поворино будут судить в Воронежской области за диверсию. По версии следствия, мужчина, действуя по указанию украинских спецслужб, совершил поджог нескольких электроподстанций.

Денис Данилов