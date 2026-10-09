Экс-главе района Новосибирской области дали условный срок за растрату 12 млн руб.

По версии следствия, в 2019—2020 годах Сергей Черных принял у «Венгеровскагропромхимии» (занимается строительством зданий), директором которой являлся Алексей Еремеев, два дома на восемь квартир в селе Венгерово для детей-сирот. При этом, по материалам областного управления СКР, чиновник знал, «что жилые помещения ненадлежащего качества и не пригодны для проживания». Ущерб бюджету Новосибирской области следствие оценивает более чем в 12 млн руб.