Экс-главе района Новосибирской области дали условный срок за растрату 12 млн руб.
Обновлено09.10.2026, 11:40
Венгеровский райсуд Новосибирской области вынес приговор бывшему главе администрации Венгеровского района Сергею Черных. Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 100 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в 2019—2020 годах Сергей Черных принял у «Венгеровскагропромхимии» (занимается строительством зданий), директором которой являлся Алексей Еремеев, два дома на восемь квартир в селе Венгерово для детей-сирот. При этом, по материалам областного управления СКР, чиновник знал, «что жилые помещения ненадлежащего качества и не пригодны для проживания». Ущерб бюджету Новосибирской области следствие оценивает более чем в 12 млн руб.
В отношении директора «Венгеровскагропромхимии» уголовное дело прекращено в связи с его смертью, уточнили в надзорном ведомстве. Преступление было выявлено управлением ФСБ по Новосибирской области.