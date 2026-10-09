Фигуранты дела о строительстве станции очистки воды в Челябинске остались в СИЗО
09.10.2026, 11:27
Челябинский областной суд оставил без изменений решение продлить содержание под стражей директору ООО «Монтажник» Денису Кривцову и бенефициару компании Анатолию Слободянюку. Их обвиняют в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции очистки воды (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.
Адвокаты фигурантов просили изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий, домашний арест либо залог. Однако облсуд согласился со стороной обвинения. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 24 сентября 2026 года осталось в силе. Сообщники останутся в СИЗО до 2 декабря.
Бенефициара компании вместе с директором 2 марта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2022 году они предоставили поддельные документы для участия в аукционе на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. В результате компания получила контракт стоимостью почти 900 млн руб. В ходе его исполнения сообщники завысили стоимость работ и оборудования и похитили полученные таким образом 250 млн руб., считает следствие.