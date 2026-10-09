Фигуранты дела о строительстве станции очистки воды в Челябинске остались в СИЗО

Бенефициара компании вместе с директором 2 марта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2022 году они предоставили поддельные документы для участия в аукционе на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. В результате компания получила контракт стоимостью почти 900 млн руб. В ходе его исполнения сообщники завысили стоимость работ и оборудования и похитили полученные таким образом 250 млн руб., считает следствие.