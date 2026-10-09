Оборот розничной торговли на Ставрополье к сентябрю превысил 746 млрд рублей

Региональное отделение федеральной службы статистики — Северо-Кавказстат — опубликовало данные о состоянии потребительского рынка Ставрополья. Согласно отчету, с января по август 2026 года жители и гости края приобрели товаров на сумму свыше 746 млрд руб. Относительно того же периода годом ранее этот показатель вырос на 6%.