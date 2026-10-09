Оборот розничной торговли на Ставрополье к сентябрю превысил 746 млрд рублей
09.10.2026, 11:22
По итогам первых восьми месяцев 2026 года совокупный объем розничных продаж в Ставропольском крае достиг 746 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода 2025 года на 6%, свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата.
Региональное отделение федеральной службы статистики — Северо-Кавказстат — опубликовало данные о состоянии потребительского рынка Ставрополья. Согласно отчету, с января по август 2026 года жители и гости края приобрели товаров на сумму свыше 746 млрд руб. Относительно того же периода годом ранее этот показатель вырос на 6%.
Подавляющая часть товарооборота — 91,5% — сложилась за счет деятельности торговых организаций и индивидуальных предпринимателей. Рынки и ярмарки сформировали оставшиеся 8,5% в структуре розничных продаж региона.
В разрезе участников рынка картина выглядит следующим образом: крупные предприятия обеспечили 42,4% совокупного объема продаж. Индивидуальные предприниматели заняли 31,6%, малый бизнес — 16,9%. Самозанятые граждане внесли скромный, но фиксируемый вклад — 0,5% от общего товарооборота края.
В товарной структуре незначительно преобладает непродовольственный сегмент: на него приходится 53,3% всего объема реализованной продукции, тогда как продукты питания, напитки и табачные изделия занимают 46,7%.
В денежном выражении реализация непродовольственных товаров принесла экономике Ставрополья 398,2 млрд руб. — на 3,9% больше, чем годом ранее. Продовольственный сегмент продемонстрировал более выраженную динамику: объем продаж достиг 348,4 млрд руб., что на 8,5% превышает результат января–августа 2025 года.
Следует отметить, что еще по итогам первого полугодия 2026 года, как писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на министра экономического развития региона Антона Доронина, розничный товарооборот в крае составил 542,2 млрд руб., показав прирост на 6,2% к январю–июню 2025 года. Таким образом, потребительская активность в регионе сохраняет устойчивую положительную траекторию на протяжении всего отчетного периода.