Силовики пришли за знаниями

В Екатеринбурге правоохранители провели обыски в Уральском федеральном университете (УрФУ). По предварительным данным, мероприятия проходили на рабочих местах президента УрФУ, бывшего ректора Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера и главного бухгалтера Гавриила Агаркова. Действия правоохранительных органов могут быть связаны с махинациями с недвижимостью вуза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный учебный корпус Уральского федерального университета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный учебный корпус Уральского федерального университета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» очевидцы, утром 13 января в главный корпус УрФУ пришли люди в масках и камуфляже и поднялись на этаж, где находится руководство вуза. По данным «Ъ-Урал», силовики провели обыски в кабинетах президента УрФУ, экс-ректора Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера и главного бухгалтера Гавриила Агаркова.

УрФУ является крупнейшим вузом Уральского региона. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программ и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Официально в правоохранительных органах информацию о следственных действиях в вузе комментировать не стали. В пресс-службе УрФУ лишь подтвердили факт обысков. «Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза.

На данный момент никто из руководства не задержан, обвинения никому не предъявлены. На телефонные звонки топ-менеджеры университета не ответили.

По данным «Ъ-Урал», с просьбой провести проверку деятельности вуза в правоохранительные органы мог обратиться и.о. ректора Илья Обабков, возглавивший УрФУ в мае прошлого года. Его предшественник Виктор Кокшаров руководил вузом с 2010 года. В начале 2025 года у него истек срок полномочий, и он вновь претендовал на пост ректора в статусе и. о. Однако в правительстве России приняли решение поддержать кандидатуру Ильи Обабкова, который возглавлял Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Виктора Кокшарова в июле утвердили президентом вуза.

Как сообщили «Ъ-Урал» источники в УрФУ, по предварительным данным, силовиков интересует экономическая деятельность университета, связанная с управлением недвижимостью. Обыскам предшествовала служебная проверка вуза Министерством науки и высшего образования РФ, которая прошла летом 2025 года.

Артем Путилов, Екатеринбург