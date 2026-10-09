В Адыгейске строят жилой комплекс на 306 квартир
09.10.2026, 13:25
В Адыгейске ведется строительство жилого комплекса «Центральный двор» на 306 квартир. Проект реализует ООО СЗ «Хорошее дело» в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском минстрое.
В состав комплекса войдут три многоквартирных дома общей площадью около 21,5 тыс. кв. м. Жилая площадь составит порядка 15 тыс. кв. м.
Инициатива реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект предусматривает не только строительство жилья, но и создание необходимой инфраструктуры и благоустройство территории.
Всего в Адыгее в 2025 году были введены в эксплуатацию 23 многоквартирных дома, построенных с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Их общая площадь превысила 122 тыс. кв. м.
Развитие жилищного строительства остается одним из приоритетных направлений в республике. Реализация проектов КРТ, по данным региональных властей, должна способствовать увеличению объемов ввода жилья и комплексному развитию населенных пунктов.